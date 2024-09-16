Напавший на учеников и педагогов в школе Челябинска пытался покончить с собой

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Челябинской области"

Ученик школы № 68 в Челябинске, который напал на других учеников и педагогов, пытался после произошедшего покончить с собой, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные службы региона.

По данным правоохранителей, ранее подросток находился в ПНД из-за неврологических проблем, но его выписали в июне.

Также собеседник агентства рассказал, что мать подростка работает медсестрой, отец – на заводе.

Нападение на школу произошло утром 16 сентября. По информации СМИ, 13-летний школьник во время первого урока принес в школу нож, молоток и пистолет. Он нанес несколько ранений своим сверстникам и учителю.

В результате пострадали две девочки и мальчик 13 лет, а также педагог. Напавший уже задержан, следователи возбудили уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

Позже в региональной прокуратуре заявили, что школьник принес в учебное учреждение не настоящий пистолет, а муляж. Между тем, по данным Росгвардии, во время инцидента сработала кнопка тревожной сигнализации.

