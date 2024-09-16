Напавший на школу в Челябинске задержан

Фото: телеграм-канал "Челябинск, который смог"

Ученик школы Челябинска, который напал на других учащихся и педагогов, задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

"В дежурную часть районного отдела полиции в 09:20 (07:20 мск) поступило сообщение, что ученик школы 2011 года рождения причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. <...> Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика", – рассказали представители ведомства.

В понедельник, 15 сентября, в 68-й школе в Челябинске подросток напал на других учеников и педагогов во время первого урока. По данным правоохранительных органов, ученик пронес в школу нож, молоток и пистолет. Пострадали трое подростков 13 лет – две девочки и мальчик, – а также один учитель. По данным регионального минздрава, они госпитализированы в стабильном состоянии.

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту ЧП. Планируется оценить исполнение законов об образовании и обеспечении безопасных условий для учеников и педагогов. В том числе прокуроры проверят организацию охраны и соблюдение пропускного режима.

Кроме того, после нападения возбуждены уголовные дела по статьям "Организация убийства" и "Халатность". Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

