Знакомый подростка, напавшего на школу в Челябинске, рассказал об издевательствах над ним

Подросток напал с молотком на одноклассников и педагога в одной из школ Челябинска 16 сентября. Четыре человека были госпитализированы, при этом двоим потребовалась операция. По предварительным данным, нападавший недавно проходил лечение в психиатрической больнице. Подробнее – в материале Москвы 24.

Состоял на учете в ПДН

Фото: ТАСС/Андрей Попов

Ученик челябинской школы № 68 напал на одноклассников с ножом и молотком утром во время урока биологии 16 сентября. Кроме того, с собой у 13-летнего подростка был муляж пневматического пистолета, сообщили в региональной прокуратуре.

"Действия нападавшего пытались пресечь учитель и ученик, находившиеся в классе, однако подросток также нанес им удары", – отметили в СК РФ.

В итоге пострадали четыре человека, среди которых трое подростков – две девочки и мальчик – и один преподаватель. Один находится в крайне тяжелом состоянии, один в тяжелом и еще двое – в состоянии средней тяжести, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.





Михаил Мурашко министр здравоохранения РФ Врачи борются за жизни тяжелых пациентов. Привлечены специалисты федеральных центров, в том числе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, проведены телемедицинские консультации. Наверняка потребуется длительный период лечения и реабилитации.

После случившегося подросток пытался покончить с собой. В итоге школьника задержал прибывший наряд Росгвардии.

По информации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, юноша состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а сама школа является коррекционной. Кроме того, подросток два месяца лечился в психиатрической больнице и выписался в июне, отметил собеседник РИА Новости в правоохранительных органах.

Агентству также сообщили, что сейчас проверяются соцсети школьника и его круг общения в интернете.

"В первую очередь версия с вовлечением подростка в группу, призывающую к агрессии", – пояснил собеседник агентства.

На странице в соцсети, предположительно, принадлежащей нападавшему, была опубликована запись с упоминанием одной из организаций, которая раздает детям задания различного характера под видом игры. В то же время источники телеграм-канала Mash сообщили, что школьник мог совершить преступление из-за мести однокласснице, которая ранее якобы измазала его косметикой под смех толпы.

Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Также глава СК Александр Бастрыкин поручил наградить педагогов и ученика школы, которые пытались помешать напавшему. Кроме того, прокуратура проверит, как была организована охрана в школе, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Как скинхед себя вел"

Фото: ТАСС/Андрей Попов

Учитель биологии Нина Шошина, которая попыталась остановить нападавшего, рассказала, что мальчик вбежал в кабинет за пять минут до конца урока с молотком и муляжом пистолета.





Нина Шошина учитель школы № 68 в Челябинске Он ничего не говорил, просто кричал. Я сразу начала кричать, чтобы его остановить. Подбежала к нему, но девчонки оказались чуть быстрее. Он обеих стукнул по голове молотком, потом мне по руке, плечу и голове попало.

После этого подросток нанес травму школьнику, который тоже попытался его остановить, и выбежал из кабинета – молоток и пистолет он бросил по пути. Администрация школы и охранник нашли мальчика в туалете, где он стоял с огромным окровавленным ножом, сообщила педагог.

"Как удалось его скрутить и уговорить сдаться, я не знаю", – отметила Шошина, добавив, что раньше парень вел себя тихо и не доставлял проблем. При этом выяснилось, что перед нападением подросток опубликовал на своей странице в соцсетях пост с экстремистскими высказываниями.

Бабушка пострадавшей ученицы в беседе с журналистами рассказала, что задержанный был учеником этого класса и никакого конфликта перед этим не возникало. По словам женщины, ее внучка находится в шоковом состоянии.





бабушка одной из пострадавших У нее перелом черепа, молотком по голове ударил. Про вторую не знаю, там и ножевые были.

Одноклассник задержанного, в свою очередь, сообщил журналистам, что над напавшим постоянно шутили и издевались без причины. При этом мальчик назвал его "вроде хорошим" и отметил, что тот учился в коррекционной школе с первого класса и рос в полной семье.

"У него были какие-то непонятности – он как скинхед себя вел", – сказал он.

При этом соседи семьи подростка рассказали местному изданию 74.RU, что не замечали ничего подозрительного.

"Родители хорошие. Его не знаем. Он всегда с папой гулял. Никогда не выходил мальчишка. Я даже не знала, как его звать. Маму-то с папой мы знаем хорошо, они участвуют [в жизни дома]: если что-то случается, они всегда помогают, звонят везде", – отметили местные жители.

Также в Сети появились скриншоты из местных групп знакомств, где подросток пытался найти себе друзей среди сверстников, которые жили рядом с ним. Также в подъезде рядом с его квартирой обнаружили объявление с просьбой не курить, так как у подростка есть аллергия на табак.

В свою очередь, родители мальчика отказались комментировать случившееся.