Мурашко заявил, что один пострадавший в Челябинске находится в крайне тяжелом состоянии

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Один пострадавший в результате нападения в школе № 68 Челябинска находится в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом. Врачи борются за их жизни, рассказал РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Привлечены специалисты федеральных центров, в том числе НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, проведены телемедицинские консультации. Наверняка, потребуется длительный период лечения и реабилитации", – сказал Мурашко, уточнив, что взял на контроль оказание медпомощи пострадавшим.

Всего пострадавших, включая нападавшего, пятеро – один взрослый и четверо детей.

В Минздраве региона добавили, что двое детей уже прооперированы, их состояние оценивается как стабильное. Третий ребенок и взрослый получают лечение в профильных отделениях. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

ЧП в челябинской школе произошло утром 16 сентября. В результате нападения 13-летнего школьника пострадали две девочки, мальчик и учитель. Напавшего задержали. По факту инцидента СК возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

По данным региональной прокуратуры, помимо молотка, задержанный имел при себе муляж пистолета. В свою очередь, сотрудники Росгвардии выяснили, что во время инцидента кнопка тревожной сигнализации сработала штатно.

Позже одна из учительниц, которая пыталась помешать нападавшему и защитить детей, рассказала, что не ожидала от ребенка подобного поступка. По ее словам, этот ученик всегда был спокойным и избегал конфликтов.