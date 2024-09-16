Песков заявил, что Кремль не располагает деталями ЧП в челябинской школе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Челябинской области"

Кремль не знает деталей произошедшего в коррекционной школе Челябинска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ЧП в Челябинске – "дело для органов внутренних дел, которые занимаются этим происшествием".

Утром 16 сентября 13-летний учащийся школы № 68 Челябинска напал на учеников и педагогов. Во время нападения у подростка были с собой молоток, нож и муляж пистолета.

В результате ЧП пострадали четыре человека, среди них – две девочки и мальчик 13 лет, а также учительница биологии, которая смогла помешать напавшему.

Все пострадавшие были госпитализированы, в региональном Минздраве подчеркнули, что сейчас они находятся в стабильном состоянии. Напавший на школу уже задержан, возбуждено уголовное дело по статьям 33, 105 УК РФ ("Организация убийства") и 293 УК РФ ("Халатность").