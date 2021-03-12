Въезжающим в Турцию иностранцам станут присваивать цифровой код

Фото: depositphotos/Denisfilm

Иностранным туристам, которые будут приезжать в Турцию, после заполнения электронной анкеты выдадут цифровой код. Новые меры начнут действовать с 15 марта, заявили в Минздраве страны, сообщает РИА Новости.

До этого цифровой код действовал только для граждан республики. Как рассказывал представитель ведомства, авиапассажирам потребуется заполнить не бумажную, а электронную анкету по контролю за коронавирусной инфекцией.

За 72 часа до вылета путешественники должны вписать данные в форму на портале министерства и скачать ее на электронное устройство. Анкета будет включать в себя вопросы как в бумажной версии, заполняемой в самолете. Речь идет о паспортных данных, номере рейса, адресе пребывания и других.

С указанием требующихся сведений туристу смогут присвоить персональный цифровой код, уже имеющийся у турецких граждан. HES-код нужен, чтобы перемещаться внутри страны, ходить в государственные учреждения, ТЦ и другие общественные места.

Ранее сообщалось, что власти Турции планируют изменить правила въезда в страну. При регистрации нужно будет указать действующий мобильный телефон.