Въезжающим в Турцию иностранцам станут присваивать цифровой код

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Фото: depositphotos/Denisfilm
Иностранным туристам, которые будут приезжать в Турцию, после заполнения электронной анкеты выдадут цифровой код. Новые меры начнут действовать с 15 марта, заявили в Минздраве страны, сообщает РИА Новости.
До этого цифровой код действовал только для граждан республики. Как рассказывал представитель ведомства, авиапассажирам потребуется заполнить не бумажную, а электронную анкету по контролю за коронавирусной инфекцией.
За 72 часа до вылета путешественники должны вписать данные в форму на портале министерства и скачать ее на электронное устройство. Анкета будет включать в себя вопросы как в бумажной версии, заполняемой в самолете. Речь идет о паспортных данных, номере рейса, адресе пребывания и других.
С указанием требующихся сведений туристу смогут присвоить персональный цифровой код, уже имеющийся у турецких граждан. HES-код нужен, чтобы перемещаться внутри страны, ходить в государственные учреждения, ТЦ и другие общественные места.
Ранее сообщалось, что власти Турции планируют изменить правила въезда в страну. При регистрации нужно будет указать действующий мобильный телефон.
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