Власти Турции планируют изменить правила въезда в страну

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Новые правила въезда в Турцию начнут действовать с 15 марта, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Иностранцам нужно будет заполнять специальную электронную анкету на сайте Минздрава. При этом бумажные анкеты по контролю за коронавирусом отменят по требованию ведомства. Исключение составят пассажиры, следующие транзитом.

Согласно новым правилам, анкету нужно заполнить за 72 часа до поездки, а после распечатать ее и скачать на электронное устройство. Предъявлять документ необходимо сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

При регистрации нужно будет указать действующий мобильный телефон. Турист получит HES-код, который позволит ему передвигаться по стране и заселяться в отели.

Ранее сообщалось, что обязательным условием для въезда в Турцию является справка об отсутствии коронавируса, ее будут требовать до 15 апреля 2021 года.

