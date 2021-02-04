Названы сроки открытия туристического сезона в Турции

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Туристический сезон в Турции начнется в апреле, сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

"Наша цель – начать летний сезон в апреле. Он откроется не сразу, а постепенно, начнется со Средиземного моря и затем распространится на Эгейское. Мы ожидаем в первую очередь туристов из европейских стран", – сказал Эрсой в эфире телеканала Haberturk.

Министр подчеркнул, что в конце апреля – начале мая Турция будет ждать туристов из России, а с середины мая – местных жителей.

Ранее в АТОР заявили, что власти Турции надеются, что сезон-2021 будет лучше 2020-го. Эрсой сообщал, что эти надежды связаны с вакцинацией от COVID-19, которая стартовала в Европе.

В прошлом году Турция потеряла 68% иностранных туристов. В общей сложности страну посетили порядка 15,5 миллиона зарубежных отдыхающих.

