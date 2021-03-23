Лечение от коронавируса в России получают около 380 тыс человек

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В настоящее время в России порядка 380 тысяч пациентов проходят лечение от коронавируса. При этом около 130 тысяч человек находятся в стационарах, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Глава Минздрава также отметил, что пандемия COVID-19 немного отступила, однако количество тех, кто борется с инфекцией, все еще высоко.
"Мы видим, что особенно тяжело протекает заболевание у пациентов старше 60 лет, особенно имеющих заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой системы, имеющих излишний вес. Поэтому сегодня самый верный путь обезопасить себя – пройти вакцинацию", – сказал Мурашко.
В России за последние сутки выявили 8 457 новых случаев коронавируса. Наименьшие темпы прироста отмечены в Тыве, Магаданской, Сахалинской областях и Республике Алтай.
Всего в стране зарегистрировано 4 474 610 случаев COVID-19.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч пациентов московских стационаров, у которых был диагностирован коронавирус, получили иммунную плазму крови. Метод переливания иммунной плазмы применяется с апреля прошлого года.
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