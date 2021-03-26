Почти половина москвичей приобрела антитела к COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Порядка 44 процентов жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом РИА Новости рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, власти систематически проводят замер уровня популяционного иммунитета.

"Это довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями", – сказала вице-мэра Ракова.

Она также отметила, что в Москве первым компонентом вакцины привит почти миллион человек, а около 80 процентов из них уже привиты вторым.

Сергей Собянин ранее призвал горожан не игнорировать и не откладывать вакцинацию.

Мэр Москвы подчеркнул, что в ситуации с коронавирусом есть только два варианта развития событий: при первом – все переболеют инфекцией, при втором – получат прививку.

За последние сутки в России подтвердили 9 221 новый случай коронавируса. За все время в РФ зарегистрировано 4 492 692 случая, переболел 4 109 281 пациент, скончались 96 612 человек.