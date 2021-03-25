В России выявили 9 221 новый случай коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 9 221 новый случай коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. В 1 173 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
В Москве выявили 1 787 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 804, в Московской области – 540, в Нижегородской – 331, в Ростовской – 237.
Всего в РФ зарегистрировано 4 492 692 случая коронавируса. Наименьшие темпы прироста отмечены в Тыве, Магаданской области, Сахалинской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Адыгее.
За последние сутки в России из-за COVID-19 умерли 393 человека. За весь период по стране скончались 96 612 человек.
За прошедшие сутки выздоровел 10 881 человек, всего с начала пандемии COVID-19 переболел 4 109 281 пациент.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч пациентов московских стационаров, у которых был диагностирован коронавирус, получили иммунную плазму крови. Метод переливания иммунной плазмы применяется с апреля прошлого года.
Решение о трансфузии конкретному пациенту принимает консилиум после всестороннего анализа информации. Плазму получают больные со средней и тяжелой формами заболевания при отсутствии собственных антител.
В октябре клинический комитет столицы по борьбе с COVID-19 утвердил единый стандарт лечения больных коронавирусом, в который в том числе вошло использование плазмы крови с антителами. Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые весят более 50 килограммов и уже переболели вирусом.
Чтобы сдать плазму с антителами, следует позвонить на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00.
Эксперт заявил, что треть россиян может быть невосприимчива к коронавирусу
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