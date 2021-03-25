Госпитализация пациентов с COVID-19 "остановилась" на невысоком уровне – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин заявил, что система здравоохранения в Москве справляется с наплывом пациентов, зараженных коронавирусом.

По словам градоначальника, госпитализация больных инфекцией "остановилась" на невысоком уровне.

"Сегодня мы держимся практически на одной планке, небольшой рост – небольшое падение, так стабилизировались на достаточно таком, не сказал бы, низком уровне, но таком приемлемом, с которым стабильно справляется здравоохранение", – заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее мэр рассказал, что в столице вакцинацию от коронавируса прошли уже порядка миллиона человек. Собянин призвал горожан не игнорировать и не откладывать вакцинацию.

Он подчеркнул, что в ситуации с коронавирусом есть только два варианта развития событий: при первом все переболеют, при втором – получат прививку.

Кроме того, глава города сообщал, что пожилые жители Москвы стали чаще заражаться коронавирусом. При этом ситуация с инфекцией в городе стабилизировалась.

По словам Собянина, спасением для большинства горожан станет вакцинация в случае отсутствия противопоказаний для процедуры.

