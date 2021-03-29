В Минздраве рассказали об иммунитете у пожилых после вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Иммунитет после вакцинации от COVID-19 у пожилых людей может формироваться медленнее, поэтому им необходимо соблюдать все защитные меры, в том числе носить маски, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

"Хочу обратить внимание, что гражданам, прошедшим вакцинацию, необходимо продолжить соблюдать все защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию – по крайней мере на протяжении трех недель после введения второго компонента вакцины", – цитирует Глаголева РИА Новости.

Он уточнил, что именно столько времени требуется для формирования устойчивого иммунитета, а выполнение правил особенно важно для пожилых.

В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую российскую вакцину для профилактики COVID-19 – "Спутник V". В конце декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что ведомство одобрило применение "Спутника V" против коронавируса для пациентов старше 60 лет.

Ранее психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала Москве 24, как объяснить пожилым людям целесообразность вакцинации от коронавируса и убедить их сделать прививку. По словам эксперта, прежде всего следует помочь своим близким старшего возраста разобраться в информации о вирусе и о текущей ситуации с его распространением.