В Депздраве напомнили о важности вакцинации от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рассказал Москве 24, почему сейчас особенно важно сделать прививку от коронавируса.
"В настоящее время мы видим устойчивое снижение заболеваемости, и все же опасность инфицирования остается. Особенно беречь себя нужно пожилым людям. Они находятся в группе риска. Надо учитывать и тот фактор, что за зиму иммунитет ослабевает", – сказал эксперт.
По словам Тяжельникова, самая эффективная защита – вакцинация. Он напомнил, что прививка доступна всем жителям города старше 18 лет. "В Москве действуют 100 прививочных пунктов, причем не только в поликлиниках, но и крупных торговых центрах. Кроме того, работают выездные бригады", – добавил врач.
Кроме того, поберечься специалист посоветовал и горожанам, имеющим хронические заболевания: сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания, диабет и другие. "Особо внимательными к здоровью нужно быть людям с ослабленным иммунитетом, перенесшим респираторные или другие острые заболевания", – подытожил Тяжельников.
Ранее сообщалось, что выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работать еще в двух торговых центрах Москвы – "РИО" Ленинский и "Дубровка". В ближайшие три недели вакцинация от коронавируса начнется еще в шести ТЦ.
На сегодняшний день прививку от COVID-19 можно сделать в ГУМе, на ВДНХ, в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Гагаринский" и "Ривьера".
В местах работы мобильных бригад соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациентов обязательно осматривают, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.
Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. После введения первого компонента вакцины врач назначает время для второго этапа вакцинации через 21 день.
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