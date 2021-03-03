Выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух ТЦ Москвы

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Выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работать еще в двух торговых центрах Москвы – "РИО" Ленинский и "Дубровка". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы регулярно расширяем список локаций, где можно сделать прививку. При выборе новых точек мы обязательно учитываем их популярность у горожан, чтобы как можно большее число людей могло пройти вакцинацию. Выездные бригады объехали уже 12 торговых центров, в 2 из них вакцинация уже завершилась", – рассказала вице-мэр.

Ракова добавила, что в ближайшие три недели вакцинация от коронавируса начнется еще в шести ТЦ.

На сегодняшний день прививку от COVID-19 можно сделать в ГУМе, на ВДНХ, в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Гагаринский" и "Ривьера".

В местах работы мобильных бригад соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациентов обязательно осматривают врачи, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. После введения первого компонента вакцины врач назначает время для второго этапа вакцинации через 21 день.

Ранее сообщалось, что к работе бригад присоединились свыше 500 добровольцев. Они помогают желающим сделать прививку, сориентироваться на месте, отвечают на вопросы и поддерживают врачей. Председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова рассказала, что вакцинация является путем возвращения города к нормальной жизни.