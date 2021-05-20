Онколог рассказал, с какими симптомами необходимо обращаться к врачу

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Резкое снижение веса, уплотнения, изменение давно существовавших родимых пятен должны стать поводом обращения к специалисту. Об этом сообщил главный онколог столичного департамента здравоохранения Игорь Хатьков.
По его словам, при возникновении малейших симптомов необходимо обратиться за помощью к врачу.
"Если есть какие-то общие симптомы заболевания – немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен. Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения к врачу", – цитирует эксперта РИА Новости.
Ранее Игорь Хатьков оценил влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на заболеваемость онкологией. Специалист отметил, что любое вирусное заболевание оказывает воздействие на организм человека. В частности, коронавирус способен не дать возможности провести лечение.
Кроме того, по его словам, COVID-19 может привести к летальному исходу.
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