Диетолог назвала способ уберечься от рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Назван способ уберечься от рака. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева в интервью ИА "НСН".

Эксперт обратила внимание на исследование немецких врачей. В нем неправильный образ жизни и злоупотребление пятью продуктами – красным мясом, колбасой, молоком, сахаром и алкоголем – стали факторами, повышающими риск развития рака.

"Мы можем вести здоровый образ жизни во всех смыслах и любить при этом мясо. Контролируя стрессовые факторы, мы не получим никаких проблем", – объяснила врач.

Королева подчеркнула важность выбора питания. Она настоятельно порекомендовала вести здоровый образ жизни.

"Контролировать стрессы, поддерживать здоровую стройность и, конечно, своевременно проходить диспансерный осмотр, дабы в начале формирования какой-то проблемы не пропустить ее", – рассказала специалист.

Врач пояснила, что рак является полисистемным заболеванием. На развитие онкологии влияют многие факторы.

В частности, в некоторых случаях у человека есть генетическая предрасположенность к заболеванию, в других – нет. Кроме того, на развитие онкологии может оказывать влияние неправильный образ жизни – злоупотребление алкоголем и продуктами, ведущими к избыточной массе тела.

Ранее врач и ведущий Александр Мясников назвал признак рака, встречающийся лишь у мужчин. Речь шла о пониженном уровне гемоглобина в крови.