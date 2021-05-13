Диетолог назвала способ уберечься от рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Назван способ уберечься от рака. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева в интервью ИА "НСН".
Эксперт обратила внимание на исследование немецких врачей. В нем неправильный образ жизни и злоупотребление пятью продуктами – красным мясом, колбасой, молоком, сахаром и алкоголем – стали факторами, повышающими риск развития рака.
"Мы можем вести здоровый образ жизни во всех смыслах и любить при этом мясо. Контролируя стрессовые факторы, мы не получим никаких проблем", – объяснила врач.
Королева подчеркнула важность выбора питания. Она настоятельно порекомендовала вести здоровый образ жизни.
"Контролировать стрессы, поддерживать здоровую стройность и, конечно, своевременно проходить диспансерный осмотр, дабы в начале формирования какой-то проблемы не пропустить ее", – рассказала специалист.
Врач пояснила, что рак является полисистемным заболеванием. На развитие онкологии влияют многие факторы.
В частности, в некоторых случаях у человека есть генетическая предрасположенность к заболеванию, в других – нет. Кроме того, на развитие онкологии может оказывать влияние неправильный образ жизни – злоупотребление алкоголем и продуктами, ведущими к избыточной массе тела.
Ранее врач и ведущий Александр Мясников назвал признак рака, встречающийся лишь у мужчин. Речь шла о пониженном уровне гемоглобина в крови.
"Жизнь в большом городе": онкозаболевания
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: