Мясников назвал признак рака, встречающийся лишь у мужчин

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Симптомом онкологического заболевания желудочно-кишечного тракта у мужчин может являться железодефицитная анемия, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и ведущий Александр Мясников.
При этом пониженный уровень гемоглобина в крови у женщин объясняется регулярными естественными кровопотерями.
"У мужчин этого, слава богу, нет, и поэтому если мы видим у мужчины железодефицитную анемию, сразу надо подумать, в чем причина. И у женщин надо думать, но у них она на лицо. У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология", – объяснил врач.
Мясников подчеркнул, что в таких ситуациях мужчине необходимо обратиться к врачу.
"Мужчины, для вас нет ненормального гемоглобина. Если он снижен, (нужно идти) к врачу: гастроскопия, колоноскопия. Не пропустите рак, полип, язву", – предупредил медик.
Он заключил, что анемия должна настораживать как мужчин, так и женщин.
Ранее стало известно, что появление одышки, свистящего, шумного, затрудненного дыхания, частое возникновение респираторных заболеваний, проблемы с глотанием могут свидетельствовать о предраковом состоянии легких.
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