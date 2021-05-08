Мясников назвал признак рака, встречающийся лишь у мужчин

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Симптомом онкологического заболевания желудочно-кишечного тракта у мужчин может являться железодефицитная анемия, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и ведущий Александр Мясников.



При этом пониженный уровень гемоглобина в крови у женщин объясняется регулярными естественными кровопотерями.

"У мужчин этого, слава богу, нет, и поэтому если мы видим у мужчины железодефицитную анемию, сразу надо подумать, в чем причина. И у женщин надо думать, но у них она на лицо. У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология", – объяснил врач.

Мясников подчеркнул, что в таких ситуациях мужчине необходимо обратиться к врачу.

"Мужчины, для вас нет ненормального гемоглобина. Если он снижен, (нужно идти) к врачу: гастроскопия, колоноскопия. Не пропустите рак, полип, язву", – предупредил медик.

Он заключил, что анемия должна настораживать как мужчин, так и женщин.

Ранее стало известно, что появление одышки, свистящего, шумного, затрудненного дыхания, частое возникновение респираторных заболеваний, проблемы с глотанием могут свидетельствовать о предраковом состоянии легких.

