Эксперт перечислила анализы, которые назначают для "развода" на деньги

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Большинство из анализов, которые назначают врачи, можно сделать бесплатно. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на председателя правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирину Гриценко.

По словам специалиста, зачастую пациенты уверены, что нельзя просто так прийти в государственную поликлинику и записаться на анализы.



"Прием специалистов, назначение схемы лечения и ее контроль приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики, поэтому пациентам всегда предлагают сдать анализы именно в данном медцентре, если у них есть условия для этого", – уточнила Гриценко.

Она также добавила, что пациентам необходимо попасть на прием к терапевту с перечнем от платного врача и попросить назначить обследования. Так, с помощью полиса ОМС россияне могут бесплатно сдать следующие анализы:

общий и биохимический анализ крови;

исследования кала и мочи;

исследования крови и лимфы;

анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит и другие инфекции;

гормональные исследования;

мазки, соскобы кожи;

рентген;

УЗИ;

КТ и МРТ.

По словам эксперта, для сдачи анализов в государственной поликлинике необходимо определенное время. Во многих регионах даже на анализы крови на данный момент практикуется электронная запись по времени.

Ранее сообщалось, что в России предложили компенсировать вернувшимся из-за рубежа гражданам расходы на два ПЦР-теста на COVID-19. Соответствующее предложение Союз потребителей направил премьер-министру Михаилу Мишустину.