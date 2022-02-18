Врач назвал пять ранних симптомов рака желудка

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Симптомы ряда онкологических заболевай появляются на самых ранних стадиях, но часто человек путает их с обычными расстройствами организма, рассказал британский врач Санджай Мехта. Об этом сообщает News.ru.
По его словам, при раке желудка могут возникают такие симптомы, как затрудненное глотание, боль в верхней части живота, кислотный рефлюкс и потеря веса. При этом о наличии болезни могут сигнализировать и неспецифические симптомы.
"Первые признаки рака желудка часто неопределенны, но могут включать изжогу, расстройство желудка, изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах, а также тошноту и рвоту", – рассказал Мехта.
Врач подчеркнул, что эти симптомы могут говорить и о других болезнях, поэтому при их появлении нужно незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптом, который может указывать на развитие онкозаболеваний у мужчин. По его словам, речь идет о железодефицитной анемии, которая указывает на поражение желудочно-кишечного тракта, способное спровоцировать язвы, полипы и рак.
В России из-за пандемии онкологию на поздних стадиях стали выявлять чаще
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