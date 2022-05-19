"Тайны нашей эстрады": "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!"

Прорваться на большую сцену самодеятельным авторам всегда было непросто. Даже у самых упорных на это уходили годы. И только редкие счастливчики добивались успеха с первой попытки, вызывая зависть и у любителей, и у профессионалов.

Почему барды не приживались на эстраде? Сколько зарабатывал самый высокооплачиваемый автор-исполнитель? И кто вдохновил Олега Митяева на создание судьбоносной песни? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

