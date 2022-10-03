Певец Робби Уильямс пообещал, что в его фильме не будет "никаких правил"

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Британский певец, автор песен Робби Уильямс поделился, что в предстоящем документальном фильме о нем не будет никаких правил. Картина, которая выйдет на стриминговой платформе Netflix, расскажет о жизни артиста без каких-либо ограничений.

"Фильм будет полон секса, наркотиков и психических заболеваний. Никаких правил. Большинство людей хотят сделать какую-то очищенную версию себя, потому что они боятся выдать слишком много своей реальной жизни. Зрители могут заметить подобное, а я не очень хорошо реагирую на такое как зритель, поэтому я не буду этого делать", – приводит слова Уильямса издание Daily Mail.

Артист добавил, что в его планы не входит приглашать на проект своих четверых маленьких детей: Тедди, Чарльтона, Коко и Бо. По словам Уильямса, он будет делиться слишком многим о внутренней работе его разума. Помимо этого, одной из локаций для съемок документального кино стал особняк певца в Лондоне.

Ранее сообщалось, что лидер группы "Звери" Рома Зверь и актеры Павел Деревянко, Егор Корешков, Владимир Битоков, Надежда Михалкова снимутся в криминальной комедии режиссера Евгения Григорьева "Сломя голову". Картину полностью снимут в Екатеринбурге. Премьера фильма запланирована на следующий год.

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