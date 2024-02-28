Warner Bros. и Paramount Global прекратили переговоры о возможном слиянии – СМИ

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Американские медиаконгломераты Warner Bros. Discovery и Paramount Global больше не ведут переговоры о возможном слиянии. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников телеканала, в покупке Paramount по-прежнему заинтересована компания Skydance Media, владельцем которой является американский продюсер Дэвид Эллисон.

Компания Comcast Corp. приобретать Paramount не намерена, однако рассматривает варианты сотрудничества, в частности, объединения или слияния стриминговых сервисов Peacock и Paramount+.

В конце декабря СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили о переговорах между гендиректором Warner Bros. Discovery Дэвидом Заславом и президентом Paramount Global Робертом Бакишем. Планировалось, что по итогам переговоров телеканал CBS News, которым владеет Paramount Global, может войти в состав CNN, относящегося к Warner Bros.

