Марго Робби планирует сделать перерыв в актерской карьере

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Актриса Марго Робби задумалась о перерыве в актерской карьере. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Deadline.

По ее словам, она хочет временно исчезнуть с экранов, чтобы не надоедать зрителям. Последним проектом, в котором приняла участие Робби, стал фильм "Барби". Съемки киноленты завершились в октябре 2022 года.

"Я не знаю, что я буду делать дальше, но я надеюсь, что это ненадолго", – отметила актриса.

При этом она призналась, что несколько лет хочет попробовать себя в роли режиссера и самостоятельно снять фильм. Она подчеркнула, что рассматривает это как привилегию, а не право.

Ранее Марго Робби возглавила список самых влиятельных женщин 2023 года. Также в рейтинг попали певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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