12 января, 10:34Шоу-бизнес
Марго Робби планирует сделать перерыв в актерской карьере
Фото: ТАСС/EPA/ALLISON DINNER
Актриса Марго Робби задумалась о перерыве в актерской карьере. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Deadline.
По ее словам, она хочет временно исчезнуть с экранов, чтобы не надоедать зрителям. Последним проектом, в котором приняла участие Робби, стал фильм "Барби". Съемки киноленты завершились в октябре 2022 года.
"Я не знаю, что я буду делать дальше, но я надеюсь, что это ненадолго", – отметила актриса.
При этом она призналась, что несколько лет хочет попробовать себя в роли режиссера и самостоятельно снять фильм. Она подчеркнула, что рассматривает это как привилегию, а не право.
Ранее Марго Робби возглавила список самых влиятельных женщин 2023 года. Также в рейтинг попали певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Марго Робби и Райан Гослинг снимутся в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена"
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