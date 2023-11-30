FT назвал Марго Робби, Бейонсе и фон дер Ляйен самыми влиятельными женщинами 2023 года

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Список 25 самых влиятельных женщин 2023 года возглавили американская актриса Марго Робби, певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет британская газета Financial Times.

Также в рейтинг попали жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская, иранская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2023 года Наргес Мохаммади, а также директор по технологиям компании OpenAI и один из разработчиков ChatGPT Мира Мурати из Албании и исполнительный секретарь конвенции о биологическом разнообразии ООН Элизабет Марума Мрема из Танзании.

Журналисты включили в список министра охраны окружающей среды Бразилии Марину Силву, нигерийскую писательницу Лолу Шонейн, американскую актрису и сценаристку Фрэн Дрешер, генерального директора консалтинговой компании Ernst&Young, которая стала первой женщиной во главе "большой четверки" аудиторско-консалтинговых компаний, Джанет Транкейл и генерального директора японской продовольственной компании Suntory Beverage and Food Макико Оно.

В списке также значатся американский биохимик венгерского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Каталин Карико, писательница и поэтесса Барбара Кингсолвер, дизайнер Фиби Файло, индийская актриса и певица Алия Бхатт, генеральный директор компании General Motors Мэри Барра и швейцарский политик Карин Келлер-Зуттер.

Влиятельными женщинами журналисты назвали американскую ученую и предпринимателя Лизу Дайсон, руководителя американской транспортной компании United Parcel Service Кэрол Томе, директора по устойчивому развитию компании Kering Мари-Клер Даву, американскую теннисистку Коко Гауфф, футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо, а также участниц корейской поп-группы aespa.

В прошлом году по версии той же газеты лидерами рейтинга были названы премьер-министр Финляндии Санна Марин и поддерживающая выход из-под короны Великобритании премьер Барбадоса Миа Моттли, Меган Маркл, американская певица Билли Айлиш и вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина.

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