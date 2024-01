Минобороны США опровергло информацию о работе Тейлор Свифт на ведомство – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/ALLISON DINNER

Министерство обороны Соединенных Штатов опровергло информацию о том, что певица Тейлор Свифт работает на ведомство. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на представителя Пентагона.

По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, эту теорию заговора "надо выбросить из головы". Отмечается, что в своем ответе она использовала слова из песни Свифт – Shake It Off.

Как указано в статье, отвечая на вопрос о финансировании американского правительства, Сингх сделала отсылку к песне Свифт – Out Of The Wood. Также она обыграла фамилию певицы в слове swiftly и обратилась к конгрессу США, использовав название еще одной песни Свифт – I Wish You Would, подразумевая скорейшее одобрение законопроекта о финансировании, говорится в материале.

Газета также указала заявление ведущей телеканала Fox News Джесс Уоттерс, по словам которой "около четырех лет назад подразделение психологических операций Пентагона предложило сотрудничество Тейлор Свифт". Позже на телевидении показали видео 2019 года с конференции, которую организовал центр киберзащиты НАТО, где Свифт привели в пример как "влиятельного человека", пишет Politico.

Уоттерс уверена, что психологическое подразделение Пентагона уговорило Альянс сотрудничать с певицей, чтобы бороться с фейками в Сети.

Ранее сообщалось, что Свифт стала человеком года по версии журнала Time. Организаторы подчеркнули "потрясающий год" у певицы. Ее мировое турне стало самым прибыльным гастрольным туром среди женщин-исполнительниц. Также ее фильм All Too Well: The Short Film оказался самым прибыльным концертным фильмом в истории.

"Wow эффект": Тейлор Свифт опубликовала клип на песню I Bet You Think About Me