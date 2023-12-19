Киностудия Marvel уволила актера из сериала "Локи" Джонатана Мэйджорса – СМИ

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Киностудия Marvel уволила актера Джонатана Мэйджорса после того, как суд признал его виновным по делу о вымогательствах и нападении. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Инцидент произошел в марте. Между актером и его бывшей девушкой, хореографом Грейс Джаббари возник конфликт на почве ревности. Девушка, увидев, что Мэйджорс переписывается с другой, схватила его телефон, а актер вырвал его назад и ударил бывшую возлюбленную по голове.

Выясняя обстоятельства, суд пришел к выводу, что в течение двух лет отношений актер манипулировал, обманывал и угрожал Джаббари, а также отговаривал ее от похода в больницу.

18 декабря присяжные признали звезду сериала "Локи" виновным в нападении третьей степени и преследовании. Однако сам он опроверг обвинения. Приговор Мэйджорсу планируют вынести 6 февраля 2024 года.

После произошедшего работать с кинозвездой отказались его пиар-менеджеры. Более того, его исключили из списка претендентов на главную роль в фильме "Человек в моем подвале".

Ранее на американского актера Джейми Фокса, исполнившего главную роль в фильме "Джанго освобожденный", подали в суд по обвинению в сексуальном домогательстве. Инцидент произошел в 2015 году, когда одна из девушек, попросив фото с актером, стала жертвой его действий.

