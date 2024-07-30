Киновселенная Marvel собрала 30 млрд долларов кассовых сборов

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Киновселенная Marvel стала первой франшизой в истории кино, которая смогла преодолеть порог в 30 миллиардов долларов кассовых сборов. Об этом пишет издание Variety.

Рекорда удалось достичь благодаря старту картины "Дэдпул и Росомаха" режиссера Шона Леви. Фильм с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях суммарно заработал на первой неделе 444 миллиона долларов в США и на международных территориях.

Канадско-американский триллер "Собиратель душ" режиссера Осгуда Перкинса ранее вышел в лидеры кинопроката в России и странах СНГ. Данные были представлены без учета фильма "Дэдпул и Росомаха", так как он недоступен в кинотеатрах РФ и Белоруссии. В странах СНГ (без учета РФ и Белоруссии) фильм Шона Леви собрал 156 миллионов рублей.

Райан Рейнольдс и Хью Джекман также вошли в Книгу рекордов Гиннесса – тизер "Дэдпула и Росомахи" стал самым просматриваемым за 24 часа. Он собрал 365 миллионов просмотров по всему миру на онлайн-платформах с 11 по 12 февраля.