Лолита призвала законодательно ввести присутствие скорой на концертах

Фото: телеграм-канал "Лолита Милявская"

Певица Лолита Милявская обратилась с предложением ввести в России обязательное присутствие скорой помощи на концертах на законодательном уровне. Пост с призывом она опубликовала в своем телеграм-канале.

Исполнительница рассказала, что во время ее недавнего выступления в Геленджике одной из зрительниц стало плохо. Благодаря тому, что медики дежурили на мероприятии, помощь была оказана вовремя.

Лолита отметила, что она всегда включает в свой райдер услуги профессиональной скорой помощи за свой счет. Более того, медики уже не раз спасали жизнь ее поклонникам на концертах.

"Пожалуйста, рассмотрите это на законодательном уровне. Все театры и концерты должны на время представления иметь возможность экстренной помощи", – подчеркнула артистка.

Ранее Милявская потребовала проверить общественников на экстремизм. Певица пояснила, что некоторые "активисты" начали рассылать сообщения в соцсетях с призывами не допускать ее концертов.

Артистка считает, что такие действия негативно влияют на ее репутацию и карьеру. В частности, после одной из таких рассылок ей пришло уведомление от фонда поддержки социнициатив "Перспектива" в Кемерове о замене камер в "Арене" и возможном снижении энергоснабжения в день отмененного концерта.