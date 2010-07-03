В Гильдии автошкол прокомментировали идею проверять водителей на алкоголизм

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Президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев прокомментировал информацию о том, что для получения водительских прав планируют ввести тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого сигнализирует об алкоголизме.

"Профессиональное сообщество в сфере автообразования положительно оценивает инициативы, которые предлагаются по ужесточению требований к водителям, которые именно системно нарушают правила дорожного движения, в том числе употребляют спиртные напитки за рулем автомобиля", – сказал Лобарев в беседе с RT.

Также он отметил, что нужно принять профилактические меры.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на Минздрав сообщила, что желающие получить водительские права или вернуть их после лишения будут обязаны сдать тест на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм.

При его обнаружении человека будут направлять в наркологический диспансер, где его обследует психиатр-нарколог и проведет "лабораторные исследования". В сложных ситуациях решение будет принимать "врачебная комиссия".

В Мосгордуме ранее предложили оборудовать алкозамками все автомобили каршеринга. Они будут блокировать запуск двигателя, и пьяный человек никуда не сможет уехать.