Мужчина умер в Казани в очереди за медсправкой

17:26
Фото: vk.com/region_kazan116
Мужчина умер, стоя в очереди в наркологический диспансер за медсправкой для получения прав. Об этом сообщает "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Погиб мужчина 1946 года рождения. Пришел проходить медосмотр для получения водительского удостоверения, стало плохо, скончался", – сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердили в Минздраве Татарстана. Там сообщили, что мужчина умер в полдень.
"Мужчина почувствовал ухудшение здоровье, была проведена реанимация силами соседей в очереди, быстро прибыли сотрудники диспансера и продолжили реанимационные мероприятия, подъехала скорая, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось", – сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Альмир Абашев.
Абашев добавил, что, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
Накануне в нескольких российских городах образовались огромные очереди за медицинскими справками для водительских прав после информации об их возможном подорожании. Очередь к наркологическому диспансеру выстроилась в Воронеже. У здания одного из диспансеров города собралось около 50 человек. СМИ утверждают, что стоимость медсправок в городе вырастет в 13 раз.
Ранее в СМИ появилась информация, что в России поменяются правила медосвидетельствования водителей. Так, при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Раньше эти анализы брали при обнаружении конкретных симптомов.
В случае положительных результатов, человека будут направлять в наркологический диспансер, где его обследует психиатр-нарколог и проведет лабораторные исследования. В сложных ситуациях решение будет принимать врачебная комиссия.
Как сообщили РИА Новости в Минздраве, приказ об обязательном определении психоактивных веществ позволит более объективно оценивать результаты химико-токсикологических исследований без визуальной оценки.
Владимир Путин выразил мнение, что вводить новый порядок медицинского осмотра для водителей, который может привести к росту цен на справки, следует поэтапно. Глава государства признался, что узнал о ситуации с медицинскими справками для ГИБДД из СМИ.
Тем временем министерство внутренних дел разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат.
В ведомстве подчеркивают, что ГИБДД будет запрашивать информацию о прохождении медицинского освидетельствования через специальную систему электронного взаимодействия. Через эту же систему полицейские смогут получить информацию об автомобилистах с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством до истечения срока действия водительского удостоверения.
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