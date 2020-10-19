Эксперт назвал способы обмана при покупке автомобиля с пробегом

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Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал Ura.ru, на что следует обращать внимание при покупке подержанной машины.

В частности, он назвал главной ошибкой при выборе автомобиля – машину со ржавым или битым кузовом. По словам Субботина, проблемы с кузовом могут стать причиной ремонта или потери ездовых качеств автомобиля.

Эксперт добавил, что после аварии кузов можно легко "вытянуть и покрасить". Поэтому он призвал не осматривать его "на глаз", а повезти автомобиль на стенд.

Кроме того, следует обратить внимание на состояние мотора, коробки передач и подвески. При этом Субботин заметил, что диагностика не позволяет определить изношенность.

Помимо прочего, эксперт указал на схемы обмана в дилерских центрах, где в договорах зачастую сказано "мелким шрифтом", что вернуть автомобиль можно за дополнительные деньги. Собеседник предупредил, что дилеры часто скручивают пробег.

Также он призвал не связываться с перекупщиками, так как они просто скрывают дефекты и продают машины.

В заключении Субботин советовал не приобретать машины с роботизированной коробкой передач и отказаться от покупки китайских и корейских автомобилей.

Ранее эксперты рассказали, что россияне начали скупать автомобили из-за падения рубля и опасений второй волны коронавируса. При этом выбор машин у дилеров достаточно ограничен, а цены уже начали постепенно расти.