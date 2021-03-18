СК начал проверку по факту жесткой посадки бизнес-джета из Ниццы во Внуково

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По факту жесткой посадки самолета в столичном аэропорту Внуково СК начал доследственную проверку. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Уточняется, что у лайнера, выполнявшего технический рейс, заклинили шасси, а также деформировалось левое крыло.

"Находившиеся на борту пять членов экипажа не пострадали. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", – говорится в сообщении.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее сообщалось, что самолет Hawker 900XP, следовавший из Ниццы в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково из-за проблем с шасси.