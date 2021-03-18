СК начал проверку по факту жесткой посадки бизнес-джета из Ниццы во Внуково

Фото: телеграм-канал Mash
По факту жесткой посадки самолета в столичном аэропорту Внуково СК начал доследственную проверку. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Уточняется, что у лайнера, выполнявшего технический рейс, заклинили шасси, а также деформировалось левое крыло.
"Находившиеся на борту пять членов экипажа не пострадали. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", – говорится в сообщении.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
Ранее сообщалось, что самолет Hawker 900XP, следовавший из Ниццы в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково из-за проблем с шасси.