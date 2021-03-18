Пассажиропоток на станции МЦД-2 Марьина Роща к 2030 году составит 15 тыс чел в сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажиропоток на станции МЦД-2 Марьина Роща к 2030 году составит 15 тысяч человек в сутки, рассказали Москве 24 в пресс-службе МЦД.

"Она будет востребована за счет удобных пересадок сразу на две одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метро. А с запуском D4 пересадка станет доступна еще и на четвертый диаметр", – говорится в сообщении.

На данный момент на станции ведутся активные строительные работы. Специалисты из ОАО "РЖД" возводят северный и южные вестибюли, а также приступили к строительству надземного перехода. Он свяжет разделенные железной дорогой части района и обеспечит безопасный выход на платформы.

Планируется, что станцию откроют в 2021 году.

Ранее заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что три новых современных вокзала на МЦД-2 улучшат транспортную доступность шести районов столицы, где в совокупности проживают более 600 тысяч человек. Новые станции будут востребованы в том числе благодаря удобным пересадкам на метро.