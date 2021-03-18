Южный вестибюль станции "Спортивная" временно работает только на вход

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По требованию полиции южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии временно работает только на вход. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Для выхода со станции пользуйтесь северным вестибюлем", – говорится в сообщении.

Также в департаменте сообщили, что для развоза зрителей концерта в "Лужниках", который дал старт традиционным Дням Крыма в Москве, в столичном метрополитене подготовили дополнительные поезда.

"При необходимости на станции метро "Спортивная" будут открыты турникеты для свободного входа, а на Сокольнической линии готовы к работе резервные поезда", – говорится в сообщении.

В четверг днем по требованию полиции южный вестибюль станции уже работал только на выход. Пассажиров направляли в северный вестибюль станции.

Причины временного закрытия входа не сообщались.