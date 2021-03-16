Движение ограничат в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Движение ограничат в столичных районах Коньково, Черемушки и Обручевском из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро. Ограничения будут действовать в период с 18 марта по 4 апреля. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
С 20 марта по 3 апреля закроют участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки". Уточняется, что на участке улицы Миклухо-Маклая – от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзной – организуют обособленную выделенную полосу. Проезд такси будет временно запрещен как по данной полосе, так и по существующему участку выделенной полосы.
Помимо этого, для проезда машин будут недоступны участки улицы Миклухо-Маклая – от улицы Профсоюзная до дома 43, улицы Гарибальди – от дома 23 до улицы Профсоюзная; дублер улицы Профсоюзная – от дома 104/47 до улицы Миклухо-Маклая с закрытием съезда и выезда на дублер с улицы Профсоюзная в районе дома 98.
Также личному транспорту будет запрещен выезд из ряда дворов на улице Профсоюзной. Водители не смогут выполнять некоторые маневры, а также парковаться на отдельных участках в зоне действия ограничений. Горожан призвали заранее планировать маршруты.
Ранее сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии метро временно закроют с 20 марта по 2 апреля. Ограничения необходимы из-за прокладки тоннеля БКЛ и строительства будущей станции "Воронцовская". По правилам безопасности участок для пассажиров должен быть закрыт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: