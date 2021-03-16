Движение ограничат в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение ограничат в столичных районах Коньково, Черемушки и Обручевском из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро. Ограничения будут действовать в период с 18 марта по 4 апреля. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

С 20 марта по 3 апреля закроют участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки". Уточняется, что на участке улицы Миклухо-Маклая – от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзной – организуют обособленную выделенную полосу. Проезд такси будет временно запрещен как по данной полосе, так и по существующему участку выделенной полосы.

Помимо этого, для проезда машин будут недоступны участки улицы Миклухо-Маклая – от улицы Профсоюзная до дома 43, улицы Гарибальди – от дома 23 до улицы Профсоюзная; дублер улицы Профсоюзная – от дома 104/47 до улицы Миклухо-Маклая с закрытием съезда и выезда на дублер с улицы Профсоюзная в районе дома 98.

Также личному транспорту будет запрещен выезд из ряда дворов на улице Профсоюзной. Водители не смогут выполнять некоторые маневры, а также парковаться на отдельных участках в зоне действия ограничений. Горожан призвали заранее планировать маршруты.

Ранее сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии метро временно закроют с 20 марта по 2 апреля. Ограничения необходимы из-за прокладки тоннеля БКЛ и строительства будущей станции "Воронцовская". По правилам безопасности участок для пассажиров должен быть закрыт.