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Происшествия

15:53

Восемь человек пострадали в Ялте в результате подтоплений

происшествия погода регионы

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Восемь человек пострадали в Ялте в результате подтоплений из-за дождя, сообщает RT.

По словам главы местной администрации Янины Павленко, одного пациента прооперировали. У него перелом лодыжки. Семь человек находятся с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения.

В Ялте введен режим ЧС из-за подтоплений. Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Павленко уточнила, что власти полностью перекрыли центр города. В районе кинотеатра "Октябрь" перекрыт въезд в Ялту, на трассу для расчистки сходящих селей направлены экстренные службы и строительная техника.

Ранее сообщалось, что с полуночи до шести утра в Ялте выпала месячная норма осадков – 42 миллиметра. Из берегов вышла река Водопадная. В городе подтоплены переходы, дороги, жилые дома и соцобъекты. По словам Павленко, подтапливает и хозяйственную зону "Крымэнерго", из-за чего город может остаться без света.

В Керчи действует режим ЧС из-за подтоплений

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