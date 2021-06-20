Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Число пропавших без вести из-за подтоплений в Ялте увеличилось до двух человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы местной администрации Янины Павленко.

Она уточнила, что в результате случившегося пострадали 24 человека.

"(Туристов среди пострадавших. – Прим. ред.) нет, и травмы легкие все", – подтвердила Павленко.

Глава администрации добавила, что Ялта прошла пик подтопления.

"Большая вода в принципе сошла. Остались точечно две напряженные ситуации", – заключила Павленко.

Ранее на Крым обрушился циклон, вызвавший сильные дожди и усиление северо-западного ветра. В регионе был объявлен режим ЧС, в некоторых районах произошли потопы.

В частности, реки вышли из берегов в Ялте. Власти перекрыли центр города и эвакуировали людей.

В настоящее время многие туристы покидают Ялту. Для людей отдых закончился раньше времени.