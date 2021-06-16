Олег Леонов: база "неизвестных пациентов" должна стать открытой

Фото: пресс-служба ОНФ
Единая федеральная база неизвестных пациентов, поступающих в больницы, должна быть общедоступной. Так считает координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.
"В больницы часто попадают люди в бессознательном состоянии или имеющие проблемы с памятью. Если у них нет при себе документов, то шанс оперативно установить личность очень мал. Для решения проблемы необходимо создание общедоступной единой базы неизвестных пациентов", – отметил он.
Леонов пояснил, что для эффективной работы базы нужно, чтобы медперсонал оперативно заполнял необходимые данные, а также она должна быть доступна для всех граждан. Он также добавил, что общий доступ можно сделать не ко всей информации, а только к той, которая позволит родственникам найти человека.
Ранее Леонов обратился к властям с предложением создать систему оповещения о пропавших детях. Информация должна размещаться на медиафасадах, дисплеях в общественном транспорте и других экранах в населенных пунктах.
На Бульварном кольце в Москве открылась фотовыставка отряда "Лиза Алерт"
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