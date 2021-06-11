Леонов: Госдума с ее тотальной партийностью устарела, нужно больше независимых депутатов

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"

Координатор отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, объявивший, что идет в Госдуму самовыдвиженцем, уверен, что избирателей не устраивает существующая система работы парламента.

"Люди не доверяют ни партиям, ни их фракциям в Госдуме, полезные инициативы застревают там на годы, а голос отдельного депутата и его избирателей не слышен за шумом аппаратной возни. Думе нужна сила, представляющая не только интересы партий, такой силой могут стать независимые депутаты, профессионалы своего дела, обладающие реальной известностью, общественной поддержкой и острым желанием приносить пользу здесь и сейчас", – заявил Леонов на своей странице в Facebook.

По его словам, формально сегодня депутаты, не входящие ни в одну из фракций, ничем не отличаются от других, кроме одного – депутат без фракции может выступать на заседаниях Думы в течение 5 минут не чаще одного раза в два месяца. Леонов подчеркнул, что в реальности независимые депутаты, которых в текущем составе нижней палаты всего двое, не могут нормально, эффективно работать.

Чтобы внести поправки или законопроекты, отмечает Леонов, они вынуждены договариваться с членами фракций, которые находятся под давлением партийной дисциплины. Таким образом, независимые депутаты находятся в положении просителей, а их инициативы в любой момент могут быть заблокированы, добавил координатор отряда "Лиза Алерт".

Леонов добавил, что цепочка "проблема – избиратель – депутат – решение" упирается в стену партийной бюрократии. По его мнению, человек видит, что с ним общается не тот, за кого он голосовал, а безликая машина, которой часто нет дела до бед и чаяний далекого региона. Координатор "Лиза Алерт" подчеркнул, что ситуацию может изменить появление в Думе серьезного представительства независимых депутатов: тогда вес каждого народного представителя изменится в большую сторону и уже фракциям придется обращаться к "неприсоединившимся", чтобы набрать необходимые голоса для поддержки своих решений.

Ранее Леонов обратился к властям с предложением создать систему оповещения о пропавших детях. Информация, по его словам, должна размещаться на медиафасадах, дисплеях в общественном транспорте и других экранах в населенных пунктах.

Он напомнил, что в мероприятиях, которые посвящены Дню пропавших детей, с 2019 года принимает участие Останкинская телебашня. Ролик с ориентировками на детей можно увидеть до 1 июня.