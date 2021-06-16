Олег Леонов: закон о едином номере экстренных служб 112 недостаточно эффективен

10:41
Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"
Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов предложил внести изменения в закон о едином номере экстренных служб 112.
"У меня масса примеров, когда я получаю распечатку и вижу там, например 46 звонков от экстренных служб на телефон потерявшегося. 46 звонков! Я спрашиваю у служб: "Вот вы все звонили, где бабушка?". Отвечают: "Мы не знаем, мы звонили, она нам рассказывает что-то не то". Зачем тогда они звонят, если они не понимают, как с этим работать? У меня специалисты учатся 8 месяцев, как локализовывать потерявшихся с телефоном, вот им и надо сразу передавать информацию, чтобы через полтора часа бабушка была найдена", – отметил Леонов.
Он подчеркнул, что задержка с передачей заявки приводит к поздним поискам со стороны добровольцев, поскольку телефон потерявшегося может быть уже недоступен. Это, по его словам, значительно сокращает шансы на успешные поиски человека.
Ранее Леонов провел для жителей столицы бесплатную лекцию об опасностях, с которыми дети сталкиваются летом в природной среде и городе. По его словам, вода является наиболее частой причиной детской смертности.
Как отметил Олег Леонов, родителям необходимо знать три главных правила. В частности, по его словам, нельзя оставлять маленьких детей одних, играющих у водоема. Взрослые могут отвернуться и не заметить, как ребенок окажется в воде.
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