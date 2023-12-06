Российские банки сохранят льготную ставку по кредитам для IT-компаний

Фото: depositphotos/Fascinadora

Банки в РФ сохранят льготную ставку по кредитам для IT-компаний, в 2024 году на субсидирование льготной ставки власти заложили в бюджете свыше 4 миллиардов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры России.

Из-за поднятия ключевой ставки программу пришлось допфинансировать, уточнили в ведомстве. Минцифры уже нашло необходимые средства и выделило первую их часть.

"Вторая будет доведена до конца года и обеспечит покрытие дополнительных обязательств, образовавшихся после повышения ключевой ставки. Компании, которые ранее получили уведомления о переводе на коммерческую ставку, сохранят льготные условия", – говорится в сообщении.

Появившиеся после поднятия ключевой ставки задолженности перед кредитными организациями будут постепенно погашаться, указали в Минцифры. В скором времени первая волна платежей в адрес банков завершится, после чего произойдет перерасчет. Кроме того, IT-компании не будут платить по рыночной ставке.

О том, что нулевая ставка налога на прибыль для компаний, работающих в сфере IT, будет действовать до конца следующего года, ранее рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Министр подчеркнул, что такая мера полностью оправдала себя. По его словам, ведомство будет предлагать продлевать ее в будущем.

"Актуальный репортаж": два бренда китайских смартфонов планируют открыть магазины в РФ