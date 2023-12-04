В России предложили создать единый реестр неналоговых платежей

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Общественная палата России (ОП) предложила создать единый реестр неналоговых платежей, сообщает газета "Известия".

Уточняется, что это необходимо для систематизации сборов и ограничения их роста. В проекте российского бюджета на 2024–2026 года учитывается рост размера неналоговых платежей. В частности, планируется увеличить ставки на пользование природных ресурсов и коэффициенты суммы утилизационного сбора на транспорт.

В соответствующем заключении ОП на проект бюджета сказано, что подобный реестр позволит сделать такие сборы более прозрачными и понятными для компаний.

"Сейчас понятие неналоговых платежей не закреплено в законодательстве РФ. Под ними понимаются те сборы, которые не входят в налоговый кодекс", – подчеркивается в документе палаты.

Сейчас есть более 167 видов подобных платежей, которые платит бизнес. В 2021 году их общий объем от ВВП составил 1%, рассказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Артем Люкшин. Он согласен с мнением ОП и считает, что реестр может навести порядок в этой системе.

В частности, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин уверен, что неналоговые платежи негативно отражаются на стоимости продуктов и услуг, особенно при росте инфляции.

Ранее стало известно, что Минфин РФ разрабатывает единый реестр должников федерального бюджета. В пилотном режиме он формируется в рамках централизованного учета. Предложение о разработке подобного реестра поступило еще в 2021 году от Счетной палаты.

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