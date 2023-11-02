Минфин РФ не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году

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Минфин РФ не будет повторно вводить налог на сверхприбыль в следующем году, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Сазанов. Его слова приводятся на официальном сайте министерства.

Он объяснил, что в настоящее время перед ведомством стоит задача выстроить налоговую политику таким образом, чтобы она соответствовала увеличению расходной части бюджета.

"Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок НДФЛ, на будущий год не планируется", – отметил Сазанов.

Замминистра сделал акцент на том, что базовые параметры не должны меняться. В свою очередь, определенные изменения вносятся в отрасли с экономической и природной рентой, в которых дополнительные поступления приходят без ущерба для инвестиций.

"По такому принципу в этом году были введены также экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля", – резюмировал он.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц. Нулевую ставку НДФЛ, как считают авторы инициативы, необходимо установить для граждан, чей суммарный доход за налоговый период не превышает 360 тысяч рублей.

Максимальную ставку – 35% – предлагается установить для тех, чей общий доход превышает 100 миллионов рублей. Подобная система позволит перераспределить налоговую нагрузку и увеличить налоговые доходы в бюджет страны.



В Госдуму РФ внесли законопроект о прогрессивном налогообложении физлиц