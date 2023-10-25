Госдума приняла закон об освобождении региональных и местных грантов от НДФЛ

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об освобождении от НДФЛ региональных и местных грантов, а также премий и единовременных выплат за некоторые госнаграды.

Пока такой льготой пользуются только получатели грантов федеральных конкурсов. Закон предлагает освободить от НДФЛ также получателей грантов за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

"Гранты, получаемые физическими лицами, как правило, направлены на развитие общественных инициатив, улучшение благоустройства городской среды, помощь незащищенным слоям населения, в том числе пожилым гражданам", – уточняется в пояснительной записке.

Ко второму чтению законопроект дополнили еще одной нормой – было предложено освободить от налогов доходы за награждение орденом или медалью "Родительская слава", а также в связи с присвоением звания "Мать-героиня".

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон начнет действовать с 1 января 2024 года и будет иметь действие на выплаты с 1 января 2023 года.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление, по которому победителей и лауреатов конкурса "Учитель года России" освободили от уплаты НДФЛ с призовых денежных премий.

Согласно документу, налогом в 13% также не будут облагаться премии победителей таких всероссийских конкурсов, как "Педагог-психолог", "Воспитатель года России", "Мастер года", "Директор года России", "Сердце отдаю детям", "Первый учитель" и "Учитель-дефектолог России".

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