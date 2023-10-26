В Минфине РФ не видят смысла в расширении прогрессивной шкалы НДФЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил в беседе с РИА Новости, что не видит смысла в расширении прогрессивной шкалы НДФЛ.

Он считает, что сейчас налоговая система РФ отвечает тем реалиям, в которых живут граждане.

"Проект бюджета на 2024–2026 годы уже внесен в Госдуму. Он сформирован с дефицитом 1,6 триллиона рублей в 2024 году. Параметры финансирования этого дефицита определены, поэтому сейчас нет необходимости в каких-то радикальных настройках налоговой системы, в том числе и в части НДФЛ", – сказал он.

С 2021 года в России вместо привычных 13% облагаются налогом в 15% доходы физических лиц свыше 5 миллионов рублей в год. Собранные от повышения ставки средства направляются на лечение детей с редкими заболеваниями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать позицию Кремля относительно прогрессивной шкалы НДФЛ в России. Он считает, что говорить об этом рано, пока вопрос не обсудят в Госдуме.

Ранее 3 октября депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц. Нулевую ставку НДФЛ, как считают авторы инициативы, необходимо установить для граждан, чей суммарный доход за налоговый период не превышает 360 тысяч рублей.

Максимальную же ставку – 35% – предлагается установить для тех, чей общий доход превышает 100 миллионов рублей. Подобная система позволит перераспределить налоговую нагрузку с граждан с доходами менее 30 тысяч рублей и увеличить налоговые доходы в бюджет страны.

В Госдуму РФ внесли законопроект о прогрессивном налогообложении физлиц