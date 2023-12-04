В ФНС заявили о снижении доходов российских компаний

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Доходы российских компаний за первые шесть месяцев с начала 2023 года сократились в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитического портала Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

Согласно данным ФНС, доходы организаций сократились с 694,1 до 342,2 триллиона рублей.

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Г. В. Плеханова Федор Акулинин считает одной из причин снижение поступлений средств от нефтегазовых организаций. В свою очередь, руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки FinExpertiza Виталий Аристархов предположил, что на сокращение могла повлиять высокая база 2022 года, когда резко росли доходы и расходы бизнеса.

Чаще всего в случае сокращения выручки компании прекращают деятельность или объявляют организацию и ее учредителей банкротами, пояснил генеральный директор "Бизнес консалтинг GRANDIS" Александр Михайлов.

Несмотря на снижение доходов, компании показали прирост прибыли на 31% (до 18,1 триллиона рублей). Такое характерно для компаний, работающих в отраслях, которые не требуют капитальных расходов, что не подходит для добывающих и обрабатывающих сфер.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров заявил, что служба ожидает налоговые поступления в размере около 46 триллионов рублей по итогам 2023 года. По его словам, предполагаемая сумма – это рост на 9%. В региональных сборах и налогах зафиксирован рост на 14%, в НДФЛ и нефтегазовых налогах – на 13%.



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