В ФНС объяснили претензии к блогерам "проблемой быстрого роста"

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Проблемы крупных блогеров с неуплатой налогов можно объяснить их "быстрым ростом" без использования "классических моделей создания бизнеса". Об этом в беседе с РБК рассказал глава ФНС России Даниил Егоров.

"Одна из существенных проблем – это проблема быстрого роста. Ребята быстро выросли и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией", – заявил он.

Егоров, говоря о случаях неуплаты налогов среди блогеров, отметил, что проверки в отношении них не имели политического подтекста. Специалисты ФНС проводили обычные процедуры, не являющиеся значительными с точки зрения налоговых преступлений.

При этом после случаев с задержанием крупных блогеров некоторые работающие в Сети продолжили вести деятельность в нелегальном поле.

Ранее блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, продлили арест. Она будет находиться под ним до 24 января 2024 года. Следствие уверено, что Блиновская применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.



Блиновской продлили домашний арест еще три месяца