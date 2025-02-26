Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 23:55

Общество

Благотворительная акция с участием чемпионов ОИ стартовала на катке ВДНХ

Благотворительная акция с участием чемпионов ОИ стартовала на катке ВДНХ

Новости часа: пять передовых школ будущего появятся в центре Москвы

"Московский патруль": Porsche выбросили на мусорку в Мытищах для съемок ролика

Новости часа: 12 новых электродепо появились в Москве за последние несколько лет

Новости часа: в Братееве строится крупнейший комплекс по обслуживанию поездов метро

Новости часа: в Братееве строится крупнейший комплекс по обслуживанию поездов метро

Сыровар Олег Сирота рассказал, сколько сыра съедает в неделю

Синоптики предупредили о похолодании до минус 6 градусов в Москве 27 февраля

Появились новые подробности с выброшенным на помойку Porsche в Мытищах

Сыровар Олег Сирота рассказал, как фермеры могут получить миллионы рублей

На самом большой катке Москвы – на ВДНХ стартовала благотворительная акция с участием олимпийских чемпионов. Гости посмотрели яркие номера на льду, поучаствовать в мастер-классах и анимационной программе. Их подготовили тренеры и ученики школы адаптивного фигурного катания "Хрустальные пазлы", а также члены Ассоциации развития массового фигурного катания.

В числе гостей были замечены знаменитые фигуристы: серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и другие. По их словам, акция привлекает внимание к воспитанию детей с аутизмом и показывает, как с помощью спорта можно интегрировать их в общество.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоспортгородвидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика