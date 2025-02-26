Благотворительная акция с участием чемпионов ОИ стартовала на катке ВДНХ

На самом большой катке Москвы – на ВДНХ стартовала благотворительная акция с участием олимпийских чемпионов. Гости посмотрели яркие номера на льду, поучаствовать в мастер-классах и анимационной программе. Их подготовили тренеры и ученики школы адаптивного фигурного катания "Хрустальные пазлы", а также члены Ассоциации развития массового фигурного катания.

В числе гостей были замечены знаменитые фигуристы: серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и другие. По их словам, акция привлекает внимание к воспитанию детей с аутизмом и показывает, как с помощью спорта можно интегрировать их в общество.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.