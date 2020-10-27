Москва 24: каким будет фестиваль "Арт-футбол 2020"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

28 октября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция, посвященная футбольно-музыкальному фестивалю "Арт-футбол 2020".

О программе фестиваля и его участниках расскажут:



10-кратный рекордсмен мира по плаванию, серебряный, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР Дмитрий Волков;

ветеран футбола, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР Алексей Прудников;

олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская;

автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актер, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ Денис Майданов;

певец и музыкант, композитор, заслуженный артист РФ Валерий Сюткин;

организатор фестиваля, президент футбольного клуба "Старко", генеральный директор НОБФ "Дирекция благотворительных программ "Старко".

Смотрите прямую трансляцию 28 октября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.